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Kültür - Sanat Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana’nın yoluna girdi
Kültür - Sanat

Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana’nın yoluna girdi

Hint asıllı Arjantin vatandaşı Swamini Samvidananda Saraswati, 7 yıl önce rüyasında gördüğü Hazreti Mevlana’nın “Gel” çağrısına uyarak, iki yıl önce yerleştiği Konya’da hayatını Mevleviliğe adadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:42:00 -
Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana’nın yoluna girdi

Hazreti Pir’in eserleriyle Allah aşkını arayan Saraswati, “Rüyamda tanımadığım ama bana o kadar yoğun hisler uyandıran sufi piri gördüm. Sabah kalktığımda bile çok net hatırlıyordum. Tek bildiğim sufi piriydi ve beni çağırıyordu. Hemen internetten araştırdım ve görseller arasında Hazreti Mevlana’nın tasvir edildiği resmi gördüm. Rüyamdaki kişinin o olduğunu anladım” dedi. Her yıl gelip bu özel duyguyu yaşamak için 1-2 ay Konya’da kaldığını ifade eden Saraswati, “Şu an tamamen burada yaşıyorum, buraya aitim. Bugüne dair yaşadıklarım için şükrümü ifade edecek bir kelime bulamıyorum. Hazreti Mevlana’nın himmetiyle kalbimde kendime dair hiç bilmediğim noktalarda heyecanla doluyum” diye konuştu.

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