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Spor Arjantin’in 28 yıllık Kupa Amerika hasreti sona erdi
Spor

Arjantin’in 28 yıllık Kupa Amerika hasreti sona erdi

Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya’yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 10:46:00 -
Arjantin’in 28 yıllık Kupa Amerika hasreti sona erdi

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı.

Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.

Böylece üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

 

 

 

 

 

 

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