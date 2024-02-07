Arjantin'den skandal Kudüs kararı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda karşıladığı Milei ile bir araya geldi.

Haberde, Milei’nin daha önce duyurduğu Arjantin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini tekrar ettiği belirtildi. Katz’in ise Milei’ne İsrail’e desteği ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı nedeniyle teşekkür ettiği kaydedildi.

Netanyahu karardan memnun

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Milei’nin göreve seçilmesinin ardından kendisiyle büyükelçiliğin taşınması konusunu konuştuğu ve “sözünü tutmasını memnuniyetle karşıladığı” ifade edildi.

Milei, İsrail'in saldırılarını destekliyor

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Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında "köklü" değişikliklere gideceğini vurgulamış ve yönlerini ABD ile İsrail'e çevireceklerini söylemişti.

Seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü veren Milei, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da destek vermişti.