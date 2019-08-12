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Arjantin'deki ön seçimlerde muhalefetin önde olduğu iddiası

Ülkede düzenlenen ön seçim sonuçlarının hükümetin öngördüğü saatte açıklamaması üzerine muhalif Alberto Fernandez'in yüksek oy aldığı iddia edildi

12 Ağustos 2019 Pazartesi 04:34
Arjantin'deki ön seçimlerde muhalefetin önde olduğu iddiası

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Devlet Başkanı Mauricio Macri'den daha fazla oy aldığı ileri sürüldü.

Arjantin basınında çıkan haberlerde, hükümetin seçim sonuçlarını planladığı saatte açıklamaması üzerine Herkesin Cephesi Koalisyonu lideri Alberto Fernandez'in ön seçimlerde Değişim İçin Bir arada Koalisyonu lideri Macri'den fazla oy aldığı iddia edildi.

Fernandez, kendisini destekleyenlerin toplandığı alana gitmeden önce yerel basına, "Seçimlerden birinci çıktığımız için mutluyum çünkü bugün Arjantin'deki değişime başlıyoruz." dedi.

Seçim sonuçlarının bir an önce açıklanmasını talep eden Fernandez, "Eğer seçim sonuçlarını açıklanmazsa biz sonuçları açıklayacağız çünkü bir bilgi merkezi kurduk ve kendi verilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fernandez destekçileri toplandıkları alanda henüz resmi olarak açıklanmayan seçim sonuçlarını dans ederek kutluyor.

Arjantin Ulusal Seçim Konseyi, ön seçim sonuçlarını yerel saat ile 21.00'de açıklayacağını duyurmuştu.

- Arjantin'de ön seçimler

Ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimler, ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyonları, genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.

Arjantin halkı, seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullandı.

Katılım oranının yüzde 75 olduğu ön seçimler, siyasi tarafların devlet başkanlığı seçimi öncesi oy oranlarının tahmin edilebilmesini sağlayacak.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 04:34
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