Arjantin’de yeni salgın artıyor!

Kökeni bilinmeyen zatürre ile enfekte olan kişilerin Kovid-19, grip ve hantavirüs de dahil 30’dan fazla virüs ve bakteri testlerinin negatif çıktığını bildiren yetkililer, bunun da yeni bir virüse işaret ettiğini kaydetti. Hastalığın, genellikle yeni viral salgınların kurbanları olan sağlık çalışanlarına bulaşması hastalığın yayılma hızının yüksek olabileceğini gösterdi. Vakaların karantinaya alındığı belirtildi.

Nefes alamadılar

Tucumán Eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, gizemli pnömoniye (zatürre) yakalanan İlk 6 hastanın 18-22 Ağustos tarihleri arasında yoğun akciğer enfeksiyonu ile hastaneye başvurduklarıı ve nefes almada güçlük ve göğüs ağrısı benzeri semtomlar gösterdiklerini söyledi. Ruiz, “Bu hastaların ortak noktası, iki taraflı pnömoni ile şiddetli solunum rahatsızlığı ve Kovid-19’a çok benzeyen X-Ray görüntülerindeki benzerliktir.

Ancak, hastaların ‘Kovid-19, soğuk algınlığı, hem A hem de B tipi grip’ dahil olmak üzere 30’dan fazla virüs ve bakteri için test edilmiş ve bunların hepsi negatif çıkmıştır” dedi. Hastalardan alınan numunelerin daha fazla analiz için Arjantin Ulusal Sağlık Laboratuarları’na gönderildiğini belirten Ruiz, karantinaya alınan hastaların temas edenlerin de izlenerek izole edildiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’nin salgın istihbarat ekipleri gizemli pnömoni vakalarını izlediklerini duyurdu.