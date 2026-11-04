İstanbul'daki tarihi gece Rusya'yı salladı: Herkes Batrakov'u konuşuyor
Galataray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart’ı 2-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Sergey Batrakov, Rus basınında gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galataray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart’ı 2-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Sergey Batrakov, Rus basınında gündem oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında 3 Kasım akşamı İstanbul’da ağırladığı Stuttgart’ı Batrakov’un 12. ve 15. dakikalarda attığı gollerle yendi. Maçın oyuncusu seçilen 21 yaşındaki Rus orta saha, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk futbolcu oldu.
Sport-Ekspress, “Fenomen Batrakov Avrupa’yı fethediyor!” başlıklı değerlendirmesinde Rus futbolcunun ilk golde savunmadan dönen topu kontrol edip üst köşeye gönderdiğini yazdı. İkinci golde Davinson Sánchez’in pasıyla savunma arkasına sarkan Batrakov, topu kalecinin bacaklarının arasından ağlara yolladı. Gazete, Batrakov’un 22. dakikada üçüncü gole de yaklaştığını belirtti.
“Şov devam ediyor” başlığını kullanan TASS, Batrakov’un 11 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta iki gol atan ilk Rus futbolcu olduğunu vurguladı. Bunu son olarak Kasım 2015’te Zenit formasıyla Lyon’a iki gol atan Artyom Dzyuba başarmıştı. Ajans ayrıca Galatasaray taraftarlarının Batrakov’u kulüp forması ve Rus kürk şapkasıyla resmeden, üzerinde “Lyosha” yazılı bir pankart açtığını aktardı.
Sport-Ekspress, “Batrakov’un dublesinin ardından İstanbul’da ‘Kalinka’ çalındı” başlıklı ayrı haberinde, ikinci golün ardından Rams Park’ta Rus futbolcu onuruna “Kalinka” çalındığını yazdı. Maç TV ise şarkının Batrakov’un iki golünden sonra da çalındığını aktardı.
RBK Sport, “Rus futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde tarihî dubleyi nasıl yaptı?” başlıklı fotoğraflı haberinde Batrakov’un turnuvada en hızlı dubleye imza atan Rus futbolcu olduğunu yazdı. Dört maçta dört gole ulaşan Batrakov, Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam gol sayısında Andrey Arşavin’i yakaladı. Arşavin dört gole 34 maçta ulaşmıştı.
Çempionat, Opta verilerine dayanarak Batrakov’un Şampiyonlar Ligi’nde bir maçın ilk 15 dakikasında iki gol atan en genç ikinci futbolcu olduğunu bildirdi. Bu başarıya daha genç yaşta ulaşan tek oyuncu, 2019’da Real Madrid formasıyla 18 yaşındayken iki gol atan Rodrygo’ydu.
Interfax, “Batrakov’un iki golü Galatasaray’a Stuttgart karşısında galibiyeti getirdi” başlığıyla duyurduğu haberde, Rusya Millî Takımı’nın orta saha oyuncusunun 20 Ağustos’ta Lokomotiv Moskova’dan Galatasaray’a transfer olduğunu hatırlattı. 5News’in derlediği RIA Novosti haber akışında ise ajans, Batrakov’un ilk 15 dakikada iki gol atmasını başlığa taşıdı.
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