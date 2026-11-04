İstanbul'daki tarihi gece Rusya'yı salladı: Herkes Batrakov'u konuşuyor

“Şov devam ediyor” başlığını kullanan TASS, Batrakov’un 11 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta iki gol atan ilk Rus futbolcu olduğunu vurguladı. Bunu son olarak Kasım 2015’te Zenit formasıyla Lyon’a iki gol atan Artyom Dzyuba başarmıştı. Ajans ayrıca Galatasaray taraftarlarının Batrakov’u kulüp forması ve Rus kürk şapkasıyla resmeden, üzerinde “Lyosha” yazılı bir pankart açtığını aktardı.