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Dünya Arjantin'de seçim konvoyu faciası: 9 yaşındaki kız kamyonun altında kaldı
Dünya

Arjantin'de seçim konvoyu faciası: 9 yaşındaki kız kamyonun altında kaldı

Arjantin’de belediye başkanı adayının seçim konvoyunda meydana gelen kazada, 9 yaşındaki kız çocuğu seçim kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 19:29:00 - 2022-08-04 19:31:55
Arjantin'de seçim konvoyu faciası: 9 yaşındaki kız kamyonun altında kaldı

Arjantin’de belediye başkanı adayının seçim konvoyunda meydana gelen kazada, 9 yaşındaki kız çocuğu seçim kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Arjantin’de Santiago del Estero eyaletinin aynı adı taşıyan başkentinde Halk Sivil Cephesi Partisinin Belediye Başkanı Adayı Norma Fuentes’in seçim konvoyunda feci bir kaza meydana geldi. Seçim konvoyu geçtiği sırada 9 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu motosiklet, seçim kamyonu ile başka bir aracın arasında kaldı. Motosiklet sürücüsü son anda kazadan kurtulurken, 9 yaşındaki kız çocuğu motosikletten düşerek kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın Santiago del Estero’nun merkezinde, Roca ve Pellegrini caddelerinin kesiştiği noktada yerel saatle 16.30’dan sonra meydana geldiği aktarıldı.

Kampanya faaliyetlerini askıya aldılar

Santiago del Estero Valisi Gerardo Zamora, seçim kampanyasında yaşanan faciayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sivil Cephe adayları ile yaptığımız konvoyda trajik sonuçları olan bir kaza olduğunu öğrenince derin bir acı duydum. Ailesine en içten taziyetlerimi sunarım. Tüm kampanya faaliyetlerini askıya alma kararı aldık” dedi.

Belediye Başkanlığı için Sivil Cephe’nin adayı olan Fuentes de, kaza nedeniyle kampanyanın tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.

Arjantin’de 7 Ağustos’ta, 26 belediyede başkan ve Santiago del Estero’da da 201 meclis üyesi seçilecek. Vali Zamora, Fuentes’e desteğini ifade etmek için konvoyda yer alıyordu.

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