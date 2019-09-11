Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor Başkent Buenos Aires'te işçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşları tekrar sokaklara indi

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin yaklaşan genel seçimler öncesinde sık sık hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Başkent Buenos Aires'te birçok işçi sendikası, sivil toplum ve siyasi kuruluşun çağrısıyla yüzlerce kişi tekrar sokağa indi. Devlet başkanlığı binası Casa Rosada önündeki Mayıs Meydanı'nda toplanan göstericiler, ekonomik kriz nedeniyle hükümeti suçlayarak, Arjantin ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Göstericiler, hükümetten istihdam ve sosyal yardımların arttırılmasının yanı sıra acil gıda kanununun kapsamının genişletilmesini talep etti. Gösteriler nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

Bazı sivil toplum örgütleri ise 48 saat boyunca Sosyal Gelişme Bakanlığı önünde çadır kuracaklarını duyurdu. Öte yandan, dün de devlet çalışanları greve giderek, ülke çapında gösteriler düzenlemişti. Arjantin halkı 27 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayını belirlemek için oy kullanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.