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Arjantin'de hanta virüsü salgını! 9 kişi öldü

Arjantin'de patlak veren hanta virüsü salgınında Aralık ayı başından bu yana, 9 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:01
Arjantin'de hanta virüsü salgını! 9 kişi öldü

Arjantin'de Yetkililer, Patagonya'da Epuyen kasabasında Aralık ayı başından bu yana etkili olan salgında 26 kişinin virüs kaptığını, 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yargıç Martin Zacchino, virüs bulaşan kişilerle temas eden kasabanın 85 sakininin, bir ay boyunca evlerinden çıkmamalarına hükmetti.

Halkın toplanması yasaklandı

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı kasabada, cenazeler dahil halkın herhangi bir sebeple toplanması geçici olarak yasaklandı.

Hanta virüsü, bulaştığı kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtilere neden oluyor.

Arjantin'de 2013'den bu yana hanta virüsü nedeniyle 111 kişi öldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:01
  1. Arjantin
  2. Hanta virüsü
  3. salgın
  4. 9 kişi öldü

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