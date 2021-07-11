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Arjantin Kupa Amerika'yı kazandı
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Spor

Arjantin Kupa Amerika'yı kazandı

Kupa Amerika finalinde Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin kupanın sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 05:16:00 - 2021-07-11 05:39:39
Arjantin Kupa Amerika'yı kazandı

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı.

Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.Böylece üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

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