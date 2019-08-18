0553 313 94 23

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne istifa etti

18 Ağustos 2019 Pazar 01:45
Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne istifa etti

BUENOS AIRES (AA) - Uzun zamandır ekonomik krizle mücadele edilen Arjantin'de Hazine Bakanı Nicolas Dujovne'nin görevinden istifa ettiği belirtildi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, 2017 Ocak ayından Hazine Bakanı olarak görev yapan Nicolas Dujovne, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye yazdığı bir mektupla görevini bıraktı.

Dujovne, Macri hükümetinin ekonomi alanında ciddi değişikliklere gerek duyduğunu belirttiği mektupta, "Hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklı, modern, dünyayla uyum içinde Arjantin'in inşası için her şeyimi ortaya koydum. Kamu harcamalarının ve bütçe açığının azaltılması gibi birçok başarılarımız oldu. Aynı zamanda, hatalar da yaptık ve yaptığımız hataları kabul edip düzeltme konusunda şüphe etmedik." ifadelerine yer verdi.

Dujovne, Arjantin'in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tarihindeki en büyük borç olan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasında büyük rol oynamıştı.

Arjantin'de düzenlenen ön seçimlerde hükümetin büyük oranda oy kaybetmesiyle Devlet Başkanı Macri kabinesinde değişiklik yapılacağı söylentileri basında yer almıştı.

Öte yandan, Dujovne'nin yerine Hazine Bakanlığı görevine, tatilini yarıda bırakarak başkent Buenos Aires'e Macri ile görüşmek için gelen, Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza'nın getirilmesi bekleniyor.

- Arjantin'deki ön seçimler

Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.

Seçimlerden bir gün sonra, Arjantin'de piyasalarda büyük gerileme yaşanmış, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30'u aşmış ve ülke risk puanı da 800'den 1800'e yükselmişti.

Devlet Başkanı Macri'nin, aralarında asgari ücret artırımı ve vergi indirimlerinin olduğu ekonomik yardım paketi açıklamasının ardından, piyasalarda düzelme görülmüştü.

- Arjantin ekonomisine Fernandez etkisi

Alberto Fernandez'in, başkan yardımcısı adayı eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, korumacı ve içe kapanık politikalarıyla tanınıyor. Fernandez de seçim vaadi olarak, Arjantin'in IMF ile anlaştığı 57 milyar dolarlık anlaşmayı gözden geçireceğini söylemişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra, ülke ekonominin gerilemesi, dünyanın olası Fernandez-Kirchner yönetimine güvensizliği olarak yorumlandı.

Avukat ve ceza hukuku profesörü Alberto Fernandez, Kirchner'ın eşinin devlet başkanlığı döneminde kabine şefliği görevini yürütmüş, Kirchner'ın devlet başkanı olmasından 7 ay sonra kendisiyle anlaşamadığı için kabine şefliği görevini bırakmıştı.

Geçen mayıs ayında Kicrhner, yayımladığı bir video ile Alberto Fernandez'e başkan adaylığı teklifinde bulunmuş ve kendisinin de başkan yardımcısı adayı olacağını açıklamıştı. Fernandez, bu teklifi kabul ederek, Herkesin Cephesi Koalisyonunun liderliğinde seçim yarışına katılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 01:45
  1. Arjantin'de ekonomik kriz
  2. Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza
  3. Hazine Bakanı Nicolas Dujovne

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    1. Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    2. Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne..
    3. Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan..
    4. İdlib'e giremeyen Esed rejimi ve..
    5. Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen..
    6. Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı
    7. Xanthos Antik Kentini tehdit eden..
    8. Samassa ile ilgili doktorundan..
    9. İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel..
    10. Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık..
    11. Yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda..
    12. İsrail'den Gazze'ye saldırı
    13. Maçın ardından
    14. Şaşırtan görüntü! Beyaza büründü
    15. Rıza Çalımbay: “Galibiyeti hak ettik”
    16. Maçın ardından
    17. Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi..
    18. Abdullah Avcı: “Tespitlerimizi..
    19. Hikmet Karaman: “Bu takım mutlaka iyi..
    20. Maçın ardından
    21. Giray Bulak: “Bazı oyuncularla çok..
    22. Erol Bulut: “Zor bir deplasmandan 3..
    23. Turan İnce: “Takımdaki genç..
    24. Ali Tandoğan: “İşimiz kolay değil ama..
    25. Ümit Özat: “Daha farklı kazanabilirdik”
    26. Maçın ardından
    27. TESKİ’den açıklama
    28. Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile..
    29. Maçın ardından
    30. Melih Gökçek İmamoğlu'na seslendi:..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler