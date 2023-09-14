Arjantin açıkladı: Haftalık azalarak 224.500'e düştü! Yıllık enflasyon tamı tamına 32 yılın zirvesinde!

Arjantin’de ekonomik kriz büyüyor. Ülkede yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 124.4’e yükselerek 1991’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam ile birlikte Arjantin’de yoksulluk sınırının altında kalanların oranı yüzde 40’ı aştı.

Arjantin’de ağustos ayı tüketici enflasyonu yüzde 12.4 olarak açıklandı. Bu rakam ile birlikte yıllık enflasyon 1991 yılından beri en yüksek seviye olan yüzde 124.4 oldu. Bu rakam ile birlikte yoksulluk sınırının altında kalanlar yüzde 40’ı aştı.

SEÇİMLERİN YARATTIĞI BELİRSİZLİK

Arjantin Merkez Bankası’nın (BCRA) yüzde 141 olan yıllık enflasyon tahmini son açıklanan veri sonrası yüzde 169 olarak güncellendi. Ancak önümüzdeki ekim ayında yapılacak seçimlerin yarattığı belirsizlik nedeniyle enflasyonun yüzde 180 çıkabileceği yorumları da mevcut.

Arjantin Ekonomi Bakanı ve Devlet Başkanı adayı Sergio Massa, daha önce enflasyonun çalışanlar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla çalışanların vergi oranlarında indirime gitmişti.

TARIM VE HAYVANCILIKTA KURAKLIK ETKİSİ

istanbulticaretgazetesi'nin derlediği haberde: Arjantin bir süredir para birimi Peso’nun değer kaybetmesi ile birlikte 32 yıl sonra yeniden üç haneye ulaşan enflasyon, negatif döviz rezervi ve ekonominin önemli bir kısmını oluşturan tarım ve hayvancılık sektörünün artan kuraklık ile birlikte krize girmesi ile mücadele ediyor.

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ET FİYATLARI DA DOLARLA BELİRLENİYOR

Bunun yanında Arjantin, IMF ile varılan anlaşma sonrası taahhüt edilen 44 milyar dolarlık yardımı almaya çabalarken, diğer taraftan on yıl önce devletleştirilen enerji şirketi YPF hissedarları lehine ABD mahkemelerinin verdiği 16 milyar dolarlık cezadan kurtulma yollarını arıyor.

Fiyatların sürekli değişmesi nedeniyle önemli bir hayvancılık ülkesi olan Arjantin’de et fiyatları da dolar ile belirlenmeye başlandı.