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Yerel Arızalı biçerdöver ekin biçeceğine 200 dönüm mahsulü yaktı
Yerel

Arızalı biçerdöver ekin biçeceğine 200 dönüm mahsulü yaktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Arızalı biçerdöver ekin biçeceğine 200 dönüm mahsulü yaktı

Samsun'un Havza ilçesinde hasat sırasında biçerdöverden çıkan yangında yaklaşık 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Havza'da Ağdırhasan Mahallesi kırsalında Birol Kutbay'a ait tarlada hasat yapan Çağlar Turan'ın kullandığı biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevredeki ekili araziye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği, Havza Belediyesi ve SASKİ ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangında, hasadı yapılmamış yaklaşık 200 dekar buğday ekili tarım arazisi zarar gördü.

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