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Aktüel

Arızalanan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:56:09 -
Arızalanan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Kartal açıklarında arıza yapan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Kartal açıklarında seyir halindeki özel bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Arızalanan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından Kıyı Emniyetine ait bota alındı.

4,5 metre boyundaki arızalanan tekne ise yine Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Pendik Marina'ya çekildi.

Tahliye edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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