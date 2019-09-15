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Arızalanan elektrik direğinde akıma kapılan şahıs ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir kişi, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü.

15 Eylül 2019 Pazar 09:55
Arızalanan elektrik direğinde akıma kapılan şahıs ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir kişi, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Başalan köyünde yaşandı. İddiaya göre, elektrik arızasını yetkililere haber vermeden yapmak isteyen Serdar Demir, elektrik direğine tırmandı. Tamirat sırasında akıma kapılan Demir, yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:55
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