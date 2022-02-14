Aristokrat salatası tarifi nasıl yapılır? Kat kat salata tarifi

Aristokrat salatası - Kat kat salata tarifi için malzemeler

3 adet patates

3 adet havuç

3 yumurta

200-250 gr peynir

200 gr mayonez

Tuz ve nar taneleri

2-3 yumurta

Aristokrat salatası - Kat kat salata tarifi nasıl yapılır?

Önce patatesi, havuç ve yumurtayı 5-10 dakika haşlayalım ama tam haşlamıyoruz. Rendelenince yapışmasın ve haşlanınca soğuk suya alıp soğutalım. Kabuklarını temizleyip önce rendelenen patates, havuç ve yumurtayı koyalım. Mayonezi üzerine sıkıp nar serpiştirelim. Peyniri rendeleyip çok az tuz serpip aynı işlemi malzemeler bitene kadar yapalım. Daha büyük olmasını istiyorsanız malzemeleri artırın. En son peynir rendeleyip narla süsleyin. Afiyet olsun.