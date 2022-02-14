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Kadın - Aile Aristokrat salatası tarifi nasıl yapılır? Kat kat salata tarifi
Kadın - Aile

Aristokrat salatası tarifi nasıl yapılır? Kat kat salata tarifi

Bu tarifle Aristokrat salatası tarifini kolaylıkla yapabileceksiniz. İşte kat kat salata tarifi

Yeniakit Publisher
2022-02-14 18:22:00 - 2022-02-14 18:25:55
Aristokrat salatası tarifi nasıl yapılır? Kat kat salata tarifi

Aristokrat salatası tarifi nasıl yapılır? Kat kat salata tarifi

Aristokrat salatası - Kat kat salata tarifi için malzemeler

  • 3 adet patates
  • 3 adet havuç
  • 3 yumurta
  • 200-250 gr peynir
  • 200 gr mayonez
  • Tuz ve nar taneleri
  • 2-3 yumurta

Aristokrat salatası - Kat kat salata tarifi nasıl yapılır?

Önce patatesi, havuç ve yumurtayı 5-10 dakika haşlayalım ama tam haşlamıyoruz. Rendelenince yapışmasın ve haşlanınca soğuk suya alıp soğutalım. Kabuklarını temizleyip önce rendelenen patates, havuç ve yumurtayı koyalım. Mayonezi üzerine sıkıp nar serpiştirelim. Peyniri rendeleyip çok az tuz serpip aynı işlemi malzemeler bitene kadar yapalım. Daha büyük olmasını istiyorsanız malzemeleri artırın. En son peynir rendeleyip narla süsleyin. Afiyet olsun.

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