Aristokrat salatası tarifi nasıl yapılır? Kat kat salata tarifi
Bu tarifle Aristokrat salatası tarifini kolaylıkla yapabileceksiniz. İşte kat kat salata tarifi
Aristokrat salatası tarifi nasıl yapılır? Kat kat salata tarifi
Aristokrat salatası - Kat kat salata tarifi için malzemeler
- 3 adet patates
- 3 adet havuç
- 3 yumurta
- 200-250 gr peynir
- 200 gr mayonez
- Tuz ve nar taneleri
- 2-3 yumurta
Aristokrat salatası - Kat kat salata tarifi nasıl yapılır?
Önce patatesi, havuç ve yumurtayı 5-10 dakika haşlayalım ama tam haşlamıyoruz. Rendelenince yapışmasın ve haşlanınca soğuk suya alıp soğutalım. Kabuklarını temizleyip önce rendelenen patates, havuç ve yumurtayı koyalım. Mayonezi üzerine sıkıp nar serpiştirelim. Peyniri rendeleyip çok az tuz serpip aynı işlemi malzemeler bitene kadar yapalım. Daha büyük olmasını istiyorsanız malzemeleri artırın. En son peynir rendeleyip narla süsleyin. Afiyet olsun.