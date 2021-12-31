Arınç'tan "Sen de kına yakarsın" dedirten İmamoğlu çıkışı

Uzatılan her mikrofona konuşup gündem olmaya çalışan Bülent Arınç, bu defa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanacağı yönündeki saçma sapan iddiaların üstüne balıklama atladı. Kesin bir dille yalanlanan söz konusu iddiayı temel alıp senaryolar yazan Arınç, İBB'ye yönelik teftiş ve davaların Ekrem İmamoğlu'nu daha da güçlendireceğini iddia etti.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde İBB'ye bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelin arasında terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin olduğunu açıklamıştı. Bu doğrultuda belediyeye yönelik özel teftiş başlatılmıştı. Daha sonra ise İBB'de çalışan bazı PKK bağlantılı şahısların, DİAYDER isimli dernek üzerinden terör örgütüne kaynak aktardığı iddia edilmişti.

"Bu şekilde giderse Ekrem Bey yüzde 50 ile gelir"

İsmail Saymaz'ın konuyla ilgili sorularını cevaplayan Arınç, "Yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı yok. Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu gelişmelerden ne çıkabileceğini, çok iyi bir hesap adamı olduğu için bilmesini isterim. Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir. Kayyum da atasalar, dedikodularla onu yıprattıklarını da zannetseler, yıpranmaz, daha da güçlenir. Partisini de kendisini de güçlendirir" dedi.