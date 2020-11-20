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Siyaset Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj
Siyaset

Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın "Yerli Soros" Osman Kavala ve PKK'lı Selahattin Demirtaş üzerinden yaptığı hukuk eleştirisi sonrası, İletişim Başkanı Fahrettin Altun dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 08:57:00 - 2020-11-20 09:02:12
Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında infial uyandıran açıklamalar yaptı. Bülent Arınç, Gezi Parkı eylemlerini fonladığı ve halkı devlete karşı ayaklanmaya teşvik ettiği ileri sürülen "Yerli Soros" Osman Kavala ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu PKK sempatizanı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğin söyledi.

Arınç'ın sözlerine geniş kitlelerden tepki gelirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür. Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam..."

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