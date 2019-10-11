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Arınç: Şu ana kadar Türkiye’nin yaptığında hiçbir yanlış yok

Bülent Arınç, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik Avrupa ülkelerinin verdiği tepkilerin önemli olmadığını ifade ederek, "Şu ana kadar Türkiye’nin yaptığında hiçbir yanlış yok. Biliyorsunuz güvenlik konseyinde bir kınama kararı alınacaktı ama Rusya ve Amerika buna müdahale etti. Güvenlik konseyinin kınama kararı alması bizi ilgilendirmez." dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 13:33
Arınç: Şu ana kadar Türkiye’nin yaptığında hiçbir yanlış yok

Bülent Arınç, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret eden Arınç, çıkışta gazetecilerin Barış Harekatı’na yönelik sorularını yanıtladı. Harekatın, Türkiye’nin güvenliği maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başladığını ifade eden Arınç, "Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla bu harekatı devam ettiriyor. 80 milyon, bütün siyasi partiler malum parti hariç el ele gönül gönüle verdiler, askerimizin başarısı için dua ediyorlar. Milli birlik ve beraberliğin, coşkunun en yüksek noktasındayız. Askerimiz muzaffer olsun, başarılı olsun. İnşallah hiçbirinin burnu kanamadan ülkelerine dönerler. Özellikle Akçakale’de, Nusaybin’de, Kızıltepe’de, bazen Ceylanpınar’da bazen Viranşehir’de gelişi güzel atılan havan toplarıyla zarar veriliyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Harekatın adım adım hedefine doğru ilerlediğini kaydeden Bülent Arınç, Türkiye’nin kendisine güvenli bir alan tesis etmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dış politika başarıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarımızın çok önceden planladıkları harekat adım adım hedefine doğru ilerliyor. İnşallah büyük bir başarı kazanılacak. Türkiye hemen güneyinde Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtacak, güvenli bir bölge meydana gelecek. Türkiye kendisine güvenli bir alan tesis etmekte terör belasından mümkün olduğunca uzak kalacak. Bir gece ansızın gelebilir sözü son 6 aydan beri takibimizde olan bir konuydu. Çok büyük hazırlıklar yapıldı, ihtimaller dikkate alındı. Yurt dışından gelen tepkilere çok aldırış etmeyelim. Bunlar her zaman yapılan şeylerdir, kararlıyız. Bizi eleştirenler önce kendilerine baksınlar. Biz sivillere ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar vermeden bir fetih harekatı olarak görmediğimiz sadece Türkiye’nin güvenliğini amaçlayan bu olayı bu güne kadar kimsenin açıkça bunu yaptınız diyemeyeceği bir hassasiyetle götürüyoruz. İnşallah en kısa zamanda da tamamlanacağını düşünüyorum."

Avrupa ülkelerinden harekata yönelik gelen tepkilerin sorulması üzerine Bülent Arınç, "Her ülke kendine yakışanı yapıyor. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz, neyi ne kadar doğru yapıyoruz ona bakacağız. Şu ana kadar Türkiye’nin yaptığında hiçbir yanlış yok. Biliyorsunuz güvenlik konseyinde bir kınama kararı alınacaktı ama Rusya ve Amerika buna müdahale ettiler. Güvenlik konseyinin kınama kararı alması bizi ilgilendirmez. Onların öyle kınama kararları var ki bugüne kadar hepsini çöp sepetine atan ülkeler oldu. Türkiye elbette Birleşmiş Milletler üyesidir, güvenlik konseyinin kararlarını da dikkate alır ama bize verecekleri kınama kararının hiçbir kıymeti yoktur. O yüzden iki büyük ülke veto hakkını kullandı ve bunu değersiz kıldı. Bugün NATO Genel Sekreteri Türkiye’de. Avrupa Birliği ülkelerinden de Türkiye bunu yapmasaydı daha iyi olurdu şeklindekiler kendi iç politikalarına yönelik açıklamalardır. Dış politika açısından Türkiye’yi haklı bulan çevreler çok daha önemlidir" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 13:33
  1. Eskişehir
  2. Bülent Arınç
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Ahmet Ahmet 18 dk önce
    Bu vatandaş ahmetturk e güzeller melek yapan şahıs değilmi yarın birgün tam tersi bir açıklama yapabilir dikkat etmek lazim
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ20 dk önce
    BÜLENT KİM? ESKİ GÜREŞCİ Mİ? YOKSA ESKİ FUTBOLCU MU? HİÇ HATIRLAMIYORUM
  • ihsihs23 dk önce
    Bülent bey öncelikle kankası Ahmet Türk'ün torunun yaptığı paylaşımları içine nasıl sindirdiğini ya da Ahmet Türk hakkındaki sözlerinin arkasında olup olmadığını bir açıklasa!

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