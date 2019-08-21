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Arınç o isimleri örnek gösterdi! Davutoğlu ve Babacan'ı uyardı!

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, yeni parti kurması beklenen Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı, Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener'i örnek göstererek uyardı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:00
Arınç o isimleri örnek gösterdi! Davutoğlu ve Babacan'ı uyardı!

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Malatya programı kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı İhsan Koca ve partililer tarafından karşılanan Arınç, burada gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin oyu yüzde 40

AK Parti’nin şuanda yüzde 40 oyunun olduğunu ve diğer partilerinin kendilerine yaklaşamadığını ifade eden Arınç, “Artık yüzde birin bile kıymeti var. Eski sistemde bu halimizle her zaman iktidar oluruz. Tekrar geriye dönüş de düşünülmediğine göre zoru başarmamız lazım. Yüzde 50 + 1, bu imkansız değil” ifadelerine yer verdi.

Millet onları affetmez

Ali BabacanAhmet Davutoğlu’nun parti kurma düşüncesi ile ilgili de konuşan Arınç, “Bu arkadaşlar parti kuracaklarmış dendiği zaman şahıslarını çok seviyorum ama çok büyük hata yaparlar. Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener’de ayrılıp parti kurdular ama hiç birisine millet selam bile vermedi. Ama o zaman çok güçlü bir partiydik. Şimdi biraz yaralıyız, sıkıntılarımız var, kendi içimizde çözülmeler var. Bunları tekrar toplamamız lazım. Bundan da yanılıp da birilerinin desteği ile onların sözlerine bakarak karşımıza çıkıp parti kurarlarsa millet onları affetmez” diye konuştu.

Sistem restore edilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin tam uygulanması ile başarılı olacağını ifade eden Arınç, “Ama her ilk uygulamada olduğu gibi bazı yerlerde aksamalar görülebilir, bazı yerlerde uyumsuzluklar, sıkıntı var denilebilir. Hepsini anlayışla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızda, yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında kendi külliyesinde, AK Parti’de de gurup yönetimi aksayan neresi var diye bir çalışma yapıyorlar. Evet sistem değişmeyecek ama her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu” şeklinde konuştu.

Nöbetçi bakan uygulaması düşünülüyor

Yine yeni sistemle ilgili bazı sıkıntıların da olduğunu bunlardan birinin de bazı bakanların milletvekili olmaması nedeniyle parlamentoda olmayışı olduğunu belirten Arınç, “Milletvekilleri halkın taleplerini nasıl bakanlara iletecekler diye bir talep var. Bu noktada Mecliste nöbetçi bakanlık uygulaması ve bakanların yasama çalışmalarında mutlaka bakan sıralarında oturması çalışması var” diye konuştu.

Meclise ait Dolmabahçe, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Sosyal tesisler gibi bazı mekanların Cumhurbaşkanlığına devredildiğini hatırlatan Arınç, “Bir yıl içerisinde görüldü ki sosyal tesislerin ve bazı yerlerin Cumhurbaşkanlığından ziyade milli saraylarda kalması daha doğru. Bugün onun kararı alındı. Bunun gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bazı rötuşlar yapılıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:00
  1. Malatya
  2. Bülent Arınç
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan

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