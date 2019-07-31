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Arınç ile Davutoğlu'nun görüştüğü iddialarına Fatih Altaylı'dan çok sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile gizlice görüştüğü iddialarının odak noktasında yer alan gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 'görüşme iddialarına' çok sert tepki gösterdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:45
Arınç ile Davutoğlu'nun görüştüğü iddialarına Fatih Altaylı'dan çok sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla gizlice görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar yalanlandı. Görüşmede adı geçen isimlerden Fatih Altaylı ise çok sert tepki gösterdi.

Gazeteci Gökhan Özbek, yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ile bir araya geldiğini ve toplantıda Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın da yer aldığını iddia etmişti.

Davutoğlu gün boyu ofisindeydi

Ancak Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklar, söz konusu iddianın asılsız olduğunu eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sabah 10:30’dan itibaren çalışma ofisinden hiç ayrılmadığını açıkladı.

Fatih Altaylı'dan çok sert tepki! Ahlaksız şerefsiz...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü köşesinde iddialara çok sert tepki göstererek, “Dün sosyal medyadaki ahlaksızlardan biri benim Davutoğlu ve Arınç’la bir araya geldiğimi yazmış. Bu da kısa sürede yayılmış. Bir gazeteci olarak elbette herkesle bir araya gelirim. Hiçbir çekincem yok. Ancak Sayın Davutoğlu’yla yanlış hatırlamıyorsam son olarak 2012 yılında Meksika’da, Cabo San Lucas’dak G 20 Zirvesi sırasında bir araya geldik. O günden sonra kendisiyle ne bir görüşmem oldu ne bir buluşmam ne de telefonla dahi olsa bir konuşmam. Ayrıca bunu uyduran şerefsizin cehaletini de kutluyorum. Eğer böyle bir görüşme olsaydı, oradaki haber benim varlığım değil, Bülent Arınç ile Ahmet Davutoğlu’nun br araya gelmesi olurdu.” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:45
  1. Fatih Altaylı
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Bülent Arınç

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