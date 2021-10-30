Arıların sosyal mesafe uyguladığı ortaya çıktı

Bilim insanları, akar denen parazitler kovanları tehdit ettiği zaman balarılarının sosyal mesafe uyguladığını ortaya koydu.

Pandmei ile günlük yaşamın bir parçası haline gelen sosyal mesafe hayvanlar aleminde de görülüyor.

Gorillerin farklı gruplarla seyrek şekilde etkileşime girerek; yarasaların ise hastalandıklarında birbirlerinden uzak durarak sosyal mesafe uyguladığı ve hastalığın bulaşıcılığını azalttığı görülmüştü.

Şimdiyse uzmanlar Varroa destructor denen akarların istila ettiği kovanlardaki arıların davranışlarını, parazit olmayan kovanlardaki arılarla karşılaştırdı.

Kovanların içinde kaydedilen video görüntülerini izleyen bilim insanları kovanlara parazit bulaştığında, yiyecek arayan arıların besin kaynaklarının yönünü belirtmek için yaptığı sallantı dansını koloninin merkezinden uzakta gerçekleştirdiğini tespit etti.

Koloninin merkezinde genellikle genç arılar ve kraliçe arı bulunuyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Alessandro Cini bu davranışın, parazitleri kontrol altında tutmaya yarayabileceğini ve zararı sınırlayabileceğini söyledi:

"Toplayıcı arılar akarların ana giriş yollarından biri. Yani bunlar yavrulardan ve genç bireylerden ne kadar uzak durursa, akarların kolonide yayılmasını önlemek o kadar başarıya ulaşır."

Araştırma ekibi ayrıca arıların birbirlerini tımarlama davranışlarında da değişiklik yaşandığını keşfetti.

Parazitin olmadığı kolonilerde tımar, kovanın ortasındaki gençler üzerinde yoğunlaşma eğiliminde. Ancak akarların işgaline uğrayan kolonide gençlere daha fazla yoğunlaşıldığı görüldü.

Cini, “Arılar muhtemelen koloninin daha önemli kısmına odaklanıp toplayıcı arıların tımarını bir kenara bırakıyor” dedi.

Independent'in haberine göre; bilim insanları daha sonra laboratuvarda 12 genç arıdan küçük gruplara akarları bulaştırarak parazit olmayan diğer gruplarla karşılaştırdı. Bu sefer bulgular, sosyal mesafede artış yaşanmadığını gösterdi. Cini muhtemelen sosyal mesafenin küçük ölçekte daha maliyetli olduğunu söyledi.

Fakat yine tımarlama davranışlarında değişiklikler bir kez daha görüldü. Parazit olan gruplarda arılar daha fazla tımar edildi.