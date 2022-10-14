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Yerel Arıların soktuğu arıcı yaşamını yitirdi
Yerel

Arıların soktuğu arıcı yaşamını yitirdi

Tunceli'de, nakliye sırasında devrilen kovandan çıkan çok sayıda arının sokması sonucu, aracıyla hastaneye gitmek isterken yolda fenalaşan ve baygın halde bulunan emekli öğretmen Kenan Duman (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 02:11:00 -
Arıların soktuğu arıcı yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konak mezrasında meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığıyla başlayan Kenan Duman’ın, başka bölgeye taşıyacağı kovanlarından biri nakliye sırasında düştü. Kovandan çıkan çok sayıda arının saldırısına uğrayan Duman, nakliyecilerin ‘Biz götürelim’ ısrarına rağmen, tek başına aracına binerek hastaneye doğru yola çıktı.

Düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı hayatını kaybetti


Taşıma işini bitirip yola çıkan nakliyeciler, Duman’ın aracını Aktuluk Mahallesi yakınında gördü. Duman'ı aracın içinde baygın gören nakliyeciler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Duman'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Duman’ın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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