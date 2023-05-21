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Tarım Arıcılıkta iyi noktadayız
Tarım

Arıcılıkta iyi noktadayız

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:37:00 -
Arıcılıkta iyi noktadayız

Türkiye’de 3 bin endemik, 12 bin doğal, 500 de nektar ve polen kaynağı olan bitki türü bulunuyor. Ülkede dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün de 6’sı yer alıyor.

Bal üretimi 2021 yılında yaklaşık 8.5 milyon koloniyle 96 bin 344 ton iken 2022 yılında toplam 8 milyon 984 bin 676 koloniyle 114 bin 572 tona ulaştı. Bunun yanı sıra 4 bin 165 ton bal mumu, 3.5 ton arı sütü, 350 ton polen, 9 ton arı ekmeği, 11 ton propolis ve 450 bin ana arı üretimi yapıldı.

Türkiye, dünya çam balı üretiminde yüzde 92’yle zirvede.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, üretimin daha da artması için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Şahin, “Bugüne kadar arılarımıza ve arıcılarımıza gereken önem verilmektedir. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda arılarımızın ve arıcılarımızın bizlere sağladığı yaşamsal faaliyetler nedeniyle arılarımıza ve arıcılarımıza hak ettikleri gerekli destekler verilir” dedi.
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