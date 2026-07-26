  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz Özgür Efendi'nin ucuzlatmak istediği zehrin son vukuatı! Alkol alıp arkadaşının kafasına sıktı Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar.... 'Lozanda, Hilafeti ve Şeriatı Kaldırma Sözü Verildi!' 20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak Hem Mustafa Kemal’in partisini böldü hem de Anıtkabir’e koştu! Atatürk’ten başka sermayeleri yok Adana'da neler oluyor? 24 saatte 4 ayrı cinayette 6 kişi öldürüldü Şehidlere saygısızlık eden general kim? Ali Karahasanoğlu deşifre etti 'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı Hukukçular uyardı: İmamoğlu'nun kayıp paraları Yeni Parti'ye mi akacak?
Yerel Arıcı ormanı yaktı
Yerel

Arıcı ormanı yaktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arıcı ormanı yaktı

Denizli’nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangına neden olduğu iddia edilen arıcının tütsüsü nedeniyle çıkan yangında, söndürme çalışmaları sırasında ekipler arıların saldırısına karşı zor anlar yaşadı.

Yangın, öğle saatlerine doğru Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede arıcılıkla uğraşan bir kişinin tütsü yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden şahıs, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin arasında kalan kovanlardan kaçan arılar, ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdı. Yangının söndürülmesi sırasında bölgede bulunan arı kovanları nedeniyle ekipler zaman zaman arıların saldırısına maruz kaldı. Zor şartlar altında çalışmalarını sürdüren ekipler, yangını tamamen söndürerek bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu
Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Dünya

Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek
Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek

Dünya

Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek

Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!
Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!

Gündem

Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23