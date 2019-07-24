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Arı zehri nedir? Arı zehrine ne iyi gelir faydaları neler?

Arı zehri deyip geçmeyin. Arı zehiri bilinçli olarak kullanıldığında birçok hastalığı tamemen iyileştiriyor. Peki Arı zehri nedir? Arı zehrine ne iyi gelir faydaları neler? Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, Bal Üretim Ormanı'nda 250 adet kovanından arı zehri üretmeyi başardı. Her gün akşam saatlerinde 20 dakika süreyle arı kovanının içine koyduğu titreşimli aparat sayesinde arı zehri çıkartıyor. Biriktirdiği zehri plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
Arı zehri nedir? Arı zehrine ne iyi gelir faydaları neler?

Arı zehri deyip geçmeyin. Arı zehiri bilinçli olarak kullanıldığında birçok hastalığı tamemen iyileştiriyor. Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, Bal Üretim Ormanı'nda 250 adet kovanından arı zehri üretmeyi başardı. Her gün akşam saatlerinde 20 dakika süreyle arı kovanının içine koyduğu titreşimli aparat sayesinde arı zehri çıkartıyor. Biriktirdiği zehri plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor.

Arı zehiri kremi özellikle MS, ekrem romatizimları, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Tedavi edici özelliğinin yanı sıra, kan dolaşımını hızlandırdığı için, dolaşım bozukluğu olan hastalıkları da iyi ediyor. Uzman gözetiminde, alerjisi olmayan hastalara uygulanan bu tedavi olumlu sonuçlar veriyor. Apiterapi adını verdiğimiz arı ve arı ürünleri, sağlık ve tedavi için bir çok alanda kullanılmaktadır. 

Piyasadaki sahte ballar yüzünden bal satışlarının düşük olmasından dolayı arının zehrinden para kazanmayı hedefleyen Aydın Payar, “Arının balı da şifadır, zehri de şifadır. Apiterapi tedavisinde, kozmetik alanda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Gram fiyatı 400-500 Türk Lirası olarak değişiyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
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