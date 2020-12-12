Arı sütü nasıl kullanılır? Faydaları nelerdir?

Arı sütü, arıların yutak bezlerinde salgıladıkları bir maddedir. Bu süt, bal arılarının; enzimleri, baz özleri ve taşıdıkları milyonlarca çiçek özünden oluşur. Kıvamı koyu sarı ve beyazdır. Eşki bir tadı olan arı sütü, keskin bir kokuya sahiptir. İçerisinde doğada bulunan tüm vitamin ve mineralleri barındırır. Ayrıca vücudun temel sistemi olan bağışıklık sistemin üzerinde olumlu etkileri vardır. Yapılan pek çok araştırma arı sütünün kanserli hücreleri yok ettiğini göstermiştir. Özellikle son yıllarda artan şeker hastalığı için fayda sağlayan arı sütü, kandaki şeker indeksini dengeler. Peki arı sütü nasıl tüketilir, nelere iyi gelir?

Arı sütü nasıl tüketilir?

Bal ile karıştırılıp tüketildiğinde vücudun performansını arttırır. Ayrıca hücreleri yenileyerek yaşlanmayı geciktirir.

İşte arı sütünün inanılmaz faydaları

- İçerdiği antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanserli hücrelere karşı oldukça etkilidir.

- Kemik yapısını güçlendirir. Eklem ve kas ağrılarını önler.

- Kan basıncını dengeler, damar sertleşmesi ve kalp hastalıklarını önler.

- Gece uyumadan önce bir kaşık tüketildiğinde uyku problemlerini ortadan kaldırır.

- Vücut hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

- Vücut direncini arttırır.

- Kandaki zararlı toksinlerin sayısını azaltır.

- Eklemlerde oluşma ihtimali olan ödemleri engeller.

- Hafızayı güçlendirir.

- Mide ve bağırsak faaliyetlerini düzenler. sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara iyi gelir.