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Arı sokmasında neler yapılmalı? Arı sokmasında evde yapılacak tedaviler! Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasına doğal yöntemler!

Her nekadar Arı sokması esnasında vücuda giren sıvı, felç ve romatizma gibi eklem rahatsızlıklarına iyi gelerek, savunma mekanizmasını kuvvetlendiriyor olsada,soktuktan sonra kendi yaşamınıda sonlandıran bu küçük mucitlerden hepimiz korkarız.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:19
Arı sokmasında neler yapılmalı? Arı sokmasında evde yapılacak tedaviler! Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasına doğal yöntemler!

Hemen hemen hepimizin yaşadığı  tatsız olay olan arı sokması nın tehlikeli olup olmadığı kişinin metabolizmasına göre değişiklik göstermektedir. Arı sokması halinde vücudunuz alerjik reaksiyon gösteriyor ise bir doktora başvurmalısınız.

Arı sokması durumunda bulunulan bölgeden uzaklaşılması gerektiğini çünkü arı zehrinin keskin bir kokuya sahip olmasından dolayı diğer arılarda hırçınlaşarak aynı yeri sokmaya çalışabileceğini siz değerli okurlarımıza hatırlatıp doğal tedavi yöntemlerine birlikte göz atalım.

Öncelikle arının vucutta bırakılan iğnesi temiz bir cımbız yardımıyla alınmalıdır. Çünkü bırakılan iğnedeki zehir iki üç dakikada deriye boşaltılır. İğneyi çıkardıktan sonra sokulan yer sabun ve su ile dezenfekte edilir.

Doğal yöntemler;

  • Sarımsağı ezerek bölgeye sürmeniz yeterli olacaktır.
  • Soğan ikiye bölünüp sulu olan kısmı arının soktuğu bölgeye sürülür
  • Karbonatlı suyu macun kıvamına getirip bölgeye sürünüz ve bekletiniz.
  • Bal, arı sokmalarına karşı da oldukça etkilidir. Arının soktuğu bölgeye bir miktar bal sürerek bekletebilirsiniz.
  • Günde bir defa uygulanmak şartıyla püre haline getirdiğiniz taze maydanozu bölgeye sürünüz ve bekletiniz
  •  bir bardak içinde su ile amonyak karışımı hazırlayın ve pamuk yardımı ile arının soktuğu bölgeyi temizleyin.
  • Lavanta yağıda arının zehrini yok etmede oldukça etkilidir.

Sağlıklı Günler

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:19
  1. Arı sokması

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