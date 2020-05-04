Arı Şahini ve Erguvani balıkçıl Kars’ta tedavi altına alındı

Kars’ta yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Arı Şahini ile Erguvani Balıkçıl tedavi altına alındı.

Kars duyarlı TEİAŞ ekiplerince bulunan ve sağ kanadında kırık tespit edilen Arı Şahini ile Akyaka İlçesi Küçük Durduran köyünde yine duyarlı vatandaş tarafından bulunan Erguvani Balıkçıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine telim edildi.

DKMP ekiplerine teslim edilen yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılmak üzere KAÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

KAÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Arı şahini ile Erguvani balıkçıl tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.