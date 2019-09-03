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Arı maya güldürdü, düşündürdü, eğlendirdi

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanları Arı Maya ve arkadaşı Willy’i konuk ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 10:00
Arı maya güldürdü, düşündürdü, eğlendirdi

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanları Arı Maya ve arkadaşı Willy’i konuk ediyor.


Yaz tatili boyunca çocuklara yönelik bir çok etkinlik düzenleyen Optimum AVM’de çocuklar çizgi kahramanlar Arı Maya ve Willy ile tanıştı.


Arı Maya ve Willy, Optimum’un etkinlik alanında kurulan dev arı kovanının etrafında sergiledikleri sahne şovları, danslar, oyunlar, bilmeceler ve hikayelerle çocukları büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Arı Maya ve Willy eğlence şovlarının yanı sıra, her gün 14:00 - 16:00 - 18:00 saatlerinde gerçekleştirilen seansların ardından minik hayranlarıyla fotoğraf çektirerek, en güzel çocukluk anılarını ölümsüzleştiriyor.


Optimum Club üyelik formunu dolduran ziyaretçilerin çocuklarının ücretsiz katılacağı etkinlik 8 Eylül Pazar gününe kadar her gün 3 seans olarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:00
  1. fotoğraf
  2. sergi

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