THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Arı ekmeğinin inanılmaz faydaları

Arı ekmeğinin faydaları nelerdir? İşte arı ekmeğinin faydaları....

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:50
Arı ekmeğinin inanılmaz faydaları

Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolanırken, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda arının istediği kıvamda olgunlaşmış halidir. Perga, Arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla bir müddet beklemiş, olgunlaşmış polen ancak arı ekmeğine dönüşümü sonrası arı yavrularının beslenmesinde kullanılıyor.

Uzmanlar arı ekmeğinin insan sağlığına yararlarını şu şekilde açıklıyorlar; "Arı ekmeği, içeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur. Bireylerin bedensel ve zihinsel gücünü arttırmada yardımcı olur. Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği de mevcuttur.

Kanamalı diş eti koruma tedavisinde faydalıdır.Yetersiz bağışıklık sisteminin kısa süre içerisinde toparlanmasına yardımcı olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak sağlığını korur, kolon kanserinin önüne geçmeye yardımcı olur.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da bir Kabe imamı daha gözaltına alındı!
    1. Suudi Arabistan'da bir Kabe imamı daha..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan..
    3. Kontrolden çıkan otomobil, okul..
    4. Türkiye Kupası'nda fikstür belirlendi
    5. TEM Otoyolu'nda çalışma: Tek şerit..
    6. Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi..
    7. Bomba patladı! İşte Şenol Güneş'in..
    8. Süleyman Soylu'dan polislere müjde!..
    9. Gül yetiştirirken...
    10. Murat Şeker'e dolandırıcı şoku
    11. Marmaray Halkalı-Gebze hattında sona..
    12. Fransızların çoğu Emmanuel Macron'u..
    13. Şeker hastaları bol bol yürümeli
    14. BDDK'dan swap işlemleriyle ilgili duyuru
    15. Minik Alperen Sakin olayında flaş..
    16. Fransızlar 'Macron başarısız' dedi!
    17. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın acı..
    18. Özel okul teşvik ek yerleştirme ne..
    19. Mescid-i Aksa'da provokasyonlar..
    20. Kupada üçüncü tur programı belli oldu
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?