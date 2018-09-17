Arı ekmeğinin inanılmaz faydaları

Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolanırken, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda arının istediği kıvamda olgunlaşmış halidir. Perga, Arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla bir müddet beklemiş, olgunlaşmış polen ancak arı ekmeğine dönüşümü sonrası arı yavrularının beslenmesinde kullanılıyor.

Uzmanlar arı ekmeğinin insan sağlığına yararlarını şu şekilde açıklıyorlar; "Arı ekmeği, içeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur. Bireylerin bedensel ve zihinsel gücünü arttırmada yardımcı olur. Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği de mevcuttur.

Kanamalı diş eti koruma tedavisinde faydalıdır.Yetersiz bağışıklık sisteminin kısa süre içerisinde toparlanmasına yardımcı olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak sağlığını korur, kolon kanserinin önüne geçmeye yardımcı olur.