Arı ekmeği (Perga) doğal bağışıklık güçlendirici, iltihabı azaltıcı

Bal, propolis, polen, arı ekmeği, arı sütü, bal mumu ve arı zehri, doğada başka hiçbir hayvandan veya bitkiden elde edilemeyen sayı ve çeşitlilikte biyolojik işleve ve tıbbi fonksiyona sahip. Bu ürünler, her mevsim tüketilebilir ve sağlığa çok faydalıdır.

Peki, arı ekmeği nedir? Perga yani arı ekmeği ne işe yarar ve nasıl tüketilmelidir? Perga arı ekmeği faydaları nelerdir?

Arı Ekmeği Nedir?

Arı ekmeği, işçi arıların yavrularını beslemek için topladıkları polene denir. Polenin çeşitli salgılarla bir araya gelerek mayalanması ile oluşan besin kaynağıdır.

Perga arı ekmeği arıların çiçeklerden topladıkları polenin, arının bünyesinden kattığı salgılar ile zenginleşmiş ve olgunlaşmış halidir. Bal ve polenin mayalanmasıyla oluşan arı ekmeği tam bir mineral ve vitamin deposudur.

Arılar topladıkları polene kendi enzimlerini ekler ve bunlar peteklerde depolar. Bu şekilde kendi ekmeklerini yapmış olurlar. Bu ekmek arı yavrularının ilk besinidir. Polenin bal ile mayalanması olarak da anılmaktadır. Kraliçe arı, işçi arı ve yavru arıların temel gıda maddesidir. Arı ekmeği insanların sindirmesi zor olan polenin dış zarının parçalanarak bütün besin içeriğinin ortaya çıkması ve insanların daha kolay sindirebileceği hale gelmesi ile oluşur. Arılar tarafından petek gözlerinde toplanan arı ekmeği, pupadan çıkan yavru arıların ilk besinidir. Arı salgıladığı enzimler ile polene şifa katıyor. Bal ve balmumunu harmanlayıp işliyor. Poleni peteklerde saklayarak koruyor. Arı ekmeği zararları da vardır. Polen alerjisi olanlar arı emeği tüketirken dikkatli olmalıdır. Her ne kadar arı ekmeği tüketiminin bir alerjik reaksiyona yol açması oldukça nadir görünse de bazı kişilerde kalp çarpıntısı, kusma, bulantı ve halsizlik gibi semptomlara yol açabilir. Arı ekmeği diğer arı ürünlerinde olduğu gibi bebeklere verilmemelidir. Hamile ve emziren kadınlar arı ekmeği tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdır. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar da arı ekmeği tüketmeden önce doktora danışmalıdır.

Arı poleni nedir ne işe yarar?

Arı poleni, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyabilen, çok çeşitli ve güçlü antioksidanlar içerir. Böylelikle kronik hastalıkların da önüne geçilmiş olur. Yüksek kan lipitleri ve kolesterol gibi kalp hastalığına dair risk faktörlerini düşürür.

Polenin Faydaları Nelerdir?

Menopoza Karşı Etkili Olabilir.

Bağışıklık Sistemini Düzenleyebilir.

Yaraların İyileşmesini Sağlayabilir.

Anti-inflamatuar Özelliktedir.

Kalp Sağlığı İçin de Tüketilebilir.

Kansere Karşı Kullanılabilir.

Arı Poleni Ömrü Uzatabilir.

Karaciğer Sağlığınıza Katkıda Bulunabilir.

HÜCRE ÖLÜMÜNÜ ENGELLİYOR

Bal için arıların şaheseri diyebiliriz. Bildiğimiz haline gelmesi için arıların özenle çalışması ve ince hesaplar yapması gerekiyor. Isıl işlem görmemiş taze bal, antioksidan içeriği ile öne çıkar. Antioksidanlar vücuttaki hücrelerde birikebilen, erken yaşlanma, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi durumlara neden olabilen reaktif oksijen türlerini nötralize etmeye yardımcı olur. Ayrıca kan şekeri seviyeleri için de bal normal şekere göre daha iyidir. Araştırmacılar, balın iltihabı azaltan ve kan şekeri regülasyonunu iyileştiren bir hormon olan adiponektin düzeylerini artırabileceğini buldu. Başka bir araştırmaya göre bal, kan basıncını düşürmeye, kan yağ seviyelerini iyileştirmeye, kalp atışını düzenlemeye ve sağlıklı hücrelerin ölümünü önlemeye yardımcı oluyor. 40 yaş üzeri 4 bin 500'den fazla kişiyle yapılan çalışmada, bal tüketmek kadınlarda düşük yüksek tansiyon riski ile ilişkilendirildi.

ARI POLENİ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Arı poleni proteinler, karbonhidratlar, lipidler, yağ asitleri, vitaminler, mineraller, enzimler ve antioksidanlar dahil olmak üzere 250'den fazla biyolojik olarak aktif madde içerir. Arı poleni, flavonoidler, karotenoidler, kersetin, kaempferol ve glutatyon gibi çok çeşitli antioksidanlarla yüklüdür. Bu özelliği ile vücudu serbest radikallerden ve kronik hastalıklardan korur. Yüksek kan lipidleri ve yüksek kan kolesterolü, kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır. İlginç bir şekilde, arı poleni bu risk faktörlerini azaltıyor. Arı poleni, bağışıklığı güçlendirmede, yara tedavisinde, kanser tedavisinde, menopoz sorunlarında ve sindirim sistemini iyileştirmede de kullanılıyor ve olumlu sonuçlar ortaya koyuyor.

BEBEKLERE BAL YEDİRMEYİN

Bal, yanık ve yaraların iyileşmesini destekliyor, çocuklarda öksürüğü bastırmaya yardımcı oluyor. Bal, şekerin yerine kullanılabilecek sağlıklı bir alternatif olsa da vücutta şeker gibi davrandığı için ölçülü kullanılmalı. Ayrıca 1 yaşından küçük çocuklara bal yedirilmemeli.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Kraliçe arıyı kraliçe yapan arı sütünün antibakteriyel, antitümoral, yaşlanma önleyici, antioksidan, kemik kırıklarını iyileştirme, saç uzatma, afrodizyak ve antialerjik gibi faydalı etkileri bulunuyor. Arı zehri, alerjisi olanların hayatını tehdit ediyor olsa da birçok konuda sağlığa çok iyi geliyor. Eklem ağrıları, depresyon, epilepsi, kronik ağrılar ve migren ağrıları arı zehrinin tedavi ettiği rahatsızlıklar arasında yer alıyor.

ARI EKMEĞİ KAS GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Arıların dezenfektanı diyebileceğimiz propolisin kimyasal yapısında 300'den fazla bileşik bulunur. Sayısız faydasının yanında hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Arılar tarafından işlenerek fermente edilmiş polen, arı ekmeği olarak biliniyor. Mineral, vitamin ve diğer fenolik bileşikler bakımından polenle aynı olmasına rağmen daha az protein içerir. Üreme hormonlarının sağlığı, kas gücünün ve hacminin artırılması, tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde kullanılır.

Arı Ekmeği Faydaları Nelerdir?

-Yapılan araştırmalar arı ekmeğinin karaciğer hasarı, ülseratif kolit, anemi ve depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır.

-Arı ekmeğinin mikrop öldürücü ve antiseptik özelliği vardır. Kanamalı diş eti tedavisinde kullanılır.

-Üreme hormonlarına olumlu etkisi vardır.

-Arı ekmeği yüksek oranda asetilkolin barındırır. Tansiyonu dengeler ve kronik kabızlık problemlerine iyi gelir.

-Bol miktarda laktik asit, protein K vitamini ve B vitamini içerir.

-Arı ekmeği polene kıyasla daha kolay sindirilebilir.

-Yapılan çalışmalara göre arı ekmeği antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip.

-Kan basıncı ve kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

-Zihinsel aktivite arttırıcı etkisi var.

-Hücrelerin yenilenmesini sağlar. Dolayısıyla cilt sağlığını da daima korumaktadır. Düzenli kullanıldığı takdirde yaşlanma karşıtı bir etki yaratabileceği bilinmektedir.

-Menopoz belirtilerini azaltan arı ekmeği, yorgunluk ve bitkinlik ile mücadele etmenizi sağlar.

-Kolon sağlığını korur. Bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı oluyor.

-Arı ekmeği, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu pek çok besini aynı anda içermektedir. İçeriğindeki yararlı maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklığı destekler ve mide bağırsak florasını düzenler.

-Çocuklarda büyüme ve gelişme olumlu etkileri var.

Arı Ekmeği Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilmeli?

Arı ekmeği nasıl tüketilir pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Arı ekmeği, sabah öğünlerinde tüketilebilir. Eczaneden satın aldığınız kapsül şeklindeki arı ekmeğini mutlaka eczacının önerdiği şekilde kullanmanız gerekir. Arı ekmeği hem yetişkinler hem de çocukların tüketebileceği bir gıdadır.

Arı ekmeği düşündüğünüz gibi büyük bir boyuta sahip değildir. Küçük karabiber tanesi büyüklüğündedir. Doğrudan çiğnenerek tüketilebilir. Arı ekmeğini suyla da yutabilirsiniz.

Direkt olarak yemek istemeyenler meyve suyu, yoğurt ve süt gibi içeceklerle karıştırarak tüketebilir. Çay veya kahve içerisinde çözülmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz. Tokluk derecesini artıran bir besin olmasından dolayı diyet yapan kişiler beslenme uzmanı onayı ile listelerine arı ekmeğini ekleyebilir.

Peki, Arı Ekmeği Ne Kadar Tüketilmeli?

Arı ekmeğinin yetişkinler ya da çocuklar tarafından tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Arı ekmeğini çocuklar 3 – 6 tane, yetişkinler ise 6 – 12 tane direkt olarak çiğneyerek tüketilmesi önerilmektedir.

Arı ekmeği (perga) konsantre bir maddedir. Bu nedenle günde 5 – 10 tane tüketmenin yeterli olduğu söyleyen uzmanlar da vardır.