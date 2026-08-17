  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuriş’e o şirketlerle ilişkisi soruldu! Ortaklıkları kabul etti Çamlıhemşin tüneli açıldı! Yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlayacak Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…” Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık! Eski sevgili dehşeti! Binayı kundaklayıp kaçtı: “Ölüm korkusuyla yaşıyorum” Bakan Tekin'den gençliğe ikaz: Dünya vatandaşlığı kültürel bir tezgah! Vatandaşlar ifşa etmişti! Türkiye, İsrailli çifte vatandaşa ev hapsi verdi AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı Mekke Anlaşması'nın perde arkası! İletişim Başkanı Duran çarpıcı açıklamalar Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Gündem Arhavi’de 2 katlı ev kül oldu
Gündem

Arhavi’de 2 katlı ev kül oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arhavi’de 2 katlı ev kül oldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ancak evden geriye kül ve moloz yığını kaldı.

Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi’nde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23