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Gündem Arhavi evleri hasar görenlere ne zaman yardım yapılacak?
Gündem

Arhavi evleri hasar görenlere ne zaman yardım yapılacak?

Arhavi destekler ne zaman ödenecek? Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel sebebiyle pek çok kişi mağdur oldu. Evleri, işyerleri zarar görenler ise devletin kimlere ne kadar yardım sağlayacağı merak ediliyor. Peki, Arhavi sel yardımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 20:00:00 -
Arhavi evleri hasar görenlere ne zaman yardım yapılacak?

Arhavi yoğun yağışın ardından sel felaketi yaşadı. Pek çok ev ve işyeri selde hasar gördü. Peki, selden evi zarar görenlere destek verilecek mi?

Arhavi evleri hasar görenlere ne zaman yardım yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde, Yeni Cami'den vatandaşlara hitap etti.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) seyahatinde, Arhavi'de meydana gelen sel felaketini oradan takip ettiğini anımsatan Erdoğan, ilçenin felaket karşısında çok anlamlı bir feraset, anlamlı bir sabır gösterdiğini ve felaketin boyutunun çok ileri derecede olduğunu söyledi.

Erdoğan, zarar tespit çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Bu zarar tespitleriyle beraber, en kısa zamanda sizlere gerekli olan ödemeleri yapmak suretiyle inşallah bu zarar tespitinden sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Hükûmetin bu tür olaylar karşısında herhangi bir sıkıntısının olmadığına işaret eden Erdoğan, "Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık. Çok daha büyük felaketleri biliyorsunuz, Elazığ'da ve Van'da buralarla mukayese edilemez. Bu tür felaketleri orada telafi ettik, çözdük, hallettik ve burayı haydi haydi hallederiz. Yeter ki cana gelmesin. Tabii 6 kardeşimiz rahmetli oldu, 2 tane şu anda aranmakta olan kardeşlerimiz var bunları da arama çalışmalarımız devam ediyor. Dua edin, dua edelim inşallah onları da bir an önce bulalım" ifadesini kullandı.

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