Argela 5G altyapılarına yönelik çözümlerini Mobil Dünya Kongresi’nde sergiledi

Türk Telekom iştiraki Argela, 25-28 Şubat tarihlerinde İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde yenilikçi ürün ve çözümlerini dünyaya tanıttı. Argela’nın 5G ağların altyapısı için geliştirdiği Netsia MAC ürünü gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanında dünyanın önemli platformlarından ONF’nin (Open Networking Foundation) standında sergilendi.

Türk Telekom gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, dünya telekomünikasyon endüstrisinin en büyük zirvesi niteliğindeki MWC’de (Mobil Dünya Kongresi) Netsia MAC çözümünün demo ve tanıtımlarını gerçekleştirdi. Netsia MAC (Multi Acces Cloud), fuarın en fazla ilgi gören standlarından ONF standında geleceğin yenilikçi altyapı ürünleri arasında sergilendi. Argela’nın ABD’nin Silikon Vadisi merkezli olarak faaliyet gösteren iştiraki Netsia, ayrıca 28 Şubat Perşembe günü de ‘Çoklu Erişimli Telekom Kenar Bulut ve Sabit Mobil Yakınsaması’ başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlik de uluslararası yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

"Yeni nesil teknoloji geliştiricileri liginde Türkiye’yi biz temsil ediyoruz"

Argela CEO’su Bülent Kaytaz, Mobil Dünya Kongresi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Netsia şirketimizle birlikte gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini geliştiriyor, Türkiye’yi bu alanda oyun kurucu ülkeler ligine taşıyoruz. Uzman kadromuzla geliştirdiğimiz yerli ve milli nitelikli ileri teknoloji çözümleri ile teknolojiyi sadece tüketen değil üreten ve geliştiren yeni nesil teknoloji liginde Türkiye’yi biz temsil ediyoruz. Geliştirdiğimiz Netsia MAC çözümümüzü endüstrinin en saygın platformlarından ONF ile birlikte dünyanın ilgisine sunduk" dedi.

Netsia olarak ONF’in MWC 2019 demosu ile RAN dilimleme ve ONAP entegrasyonu bileşenlerine katkıda bulunduklarını belirten Kaytaz, "RAN erişim katmanının yazılım tabanlı (SDN) kontrolü sayesinde operatörler tek bir altyapı üzerinden çeşitli hizmetleri her zamankinden iyi bir kullanıcı deneyimi ile sunabilecek. Bütün bunlar bir operatörün en değerli kaynaklarından olan lisanlı kablosuz spektrumlarının daha iyi bir şekilde kullanımı ile yapılabilecek. Ayrıca Netsia da ürettiği teknoloji ve aldığı patentler ile ürünlerini dünyaya ihraç etme yolunda ilerliyor. MWC 2019’a dünyanın dört bir yanından katılan endüstri liderleri Netsia MAC platformuna büyük bir ilgi gösterdi. Netsia MAC platformunun operatör uç ve merkez şebekelerindeki kullanım senaryolarını ayrıca demolarla sergiledik. Geleceğin 5G şebekelerinin yapı taşları niteliğindeki ileri teknoloji çözümlerimizle ülkemizi bu büyük zirvede temsil etmiş olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Netsia MAC, telekom operatörlerinin hızlı ve güvenli 5G dönüşümünü kolaylaştırıyor

Yapılan bilgilendirmede; sürekli artan bant genişliği ve hız talebini karşılamak için fiber ağlarla beraber pozisyonlanan 5G, en çok beklenen teknolojilerinden biri niteliğini taşıyor. İletişim hizmeti sağlayıcıları bu teknolojiden faydalanmak için geleneksel merkezi yapılarını Kenar Bulut’a (Edge Cloud) taşıyarak dönüştürmeye başladı. Dağıtılmış kenar bulut teknolojileri, sanallaştırma ve bulut teknolojisi ile yeni nesil, yenilikçi uygulamaları hayata geçirecek en önemli yapıtaşlarından biri olma özelliğini taşıyor. Ağ dilimlenmesi, küresel orkestrasyon, ayrıştırma, yazılım tanımlı ağlar ve ağ özelliklerinin sanallaştırılması gibi kavram ve teknolojiler bu dönüşüm sürecinde önemli rol oynayacak.

Netsia’nın 5G’ye giden yolda en doğru temel altyapıyı sunmak amacıyla geliştirdiği sanallaştırılmış fiber ve kablosuz (radio) erişimli MAC platformu, bu dönüşüm yolculuğunda endüstri için önemli bir adım niteliğinde olduğu bildirildi. Netsia MAC ürün ailesinin çoklu erişimli uç bulut mimarisi sayesinde aynı uç ofisten ve aynı altyapı üzerinden hem sabit hem mobil abonelere servis verilebilecek, mobil ve sabit erişim ekipmanları aynı uç ofiste sanallaştırılarak sermaye ve operasyonel harcamalarda tasarruf sağlanacak. Netsia MAC, daha önce de MWC Americas fuarında sergilenmiş ve yine büyük ilgi görmüştü.