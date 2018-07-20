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Aref'in doktoru kötü haberi verdi

Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref'in doktoru Muhammed Şibli, açıklamalarda bulundu. Şibli, "Ayaklarındaki his kaybı devam ediyor bu nedenle halen ayağa kalkamıyor ve yürüyemiyor" dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 20:55
Aref'in doktoru kötü haberi verdi

Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisi sürüyor. Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Dr. Muhammed Şibli, Aref'in 2- 3 gün içinde taburcu olabileceğini belirterek, "Aref'in ayaklarındaki his kaybı devam ediyor bu nedenle halen ayağa kalkamıyor ve yürüyemiyor" dedi.

AYAKLARINDA HİS KAYBI OLDUĞU İÇİN YÜRÜYEMİYOR

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e şu ana kadar 20 tüp panzehir verildi. Genel sağlık durumu iyiye giden Aref'e 4 tüp daha kobra serumu verilecek. El, kol ve yüz bölgesindeki uyuşukluğu geçen Aref'in ayaklarındaki his kaybı ise devam ediyor. Aref, bu nedenle halen ayağa kalkamıyor ve yürüyemiyor.

"TEDAVİSİ YAPILMAZSA ÖLÜM KAÇINILMAZ"

Aref'in tedavisini takip eden Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Dr. Muhammed Şibli, illüzyonisti ısıran yılanın Mısır kobrası (Egyptian Cobra) olduğunu söyledi. Bu yılan türünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşadığını, dünyadaki en tehlikeli 10 yılandan biri olduğunu belirten Dr. Şibli, "Bu tür yılanların ısırığının tahribatı, vücudun direnci, zerk edilen zehrin miktarı ve diğer etkenlerle doğrudan bağlantılı. Zehri son derece öldürücüdür. İnsanı ne kadar sürede öldüreceği konusunda bir zaman belirlemek zor. Ancak tedavisi yapılmadığı takdirde ölüm kaçınılmazdır" dedi.

MISIR'A GÖTÜRÜLMESEYDİ SONUÇ KÖTÜ OLABİLİRDİ

Türkiye'de kobra yılanı olmadığını, bu nedenle doktorların bu tür vakalarla karşılaşmadığı için duruma hakim olamadığına değinen Dr. Muhammed Şibli, "Bu da gayet normal. Görmedikleri ya da çok nadir karşılaştıkları bir vaka türü. Eğer Aref Mısır'a getirilmeseydi, büyük ihtimalle kötü bir sonuçla karşı karşıya kalınacaktı" diye konuştu.

ZEHRİN ETKİSİ 5- 10 SAAT SONRA ORTAYA ÇIKAR

Aref'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu, 2- 3 gün içinde taburcu olabileceğini kaydeden Dr. Muhammed Şibli, kobra zehrinin direkt sinir sistemine saldırdığını, etkisinin ise kişiden kişiye değiştiğini, bazen 5 dakikada, bazen 6- 8 saat sonra ortaya çıktığını belirtti. Yılan sokmasından sonra doktorların hemen kan testi yaptıklarını anlatan Dr. Şibli, şunları kaydetti:

"Bu testlerde genelde sonuçlar negatif çıkar. Yani zehrin vücuda etki etmediği, zarar vermediği şeklinde. Ancak bu yanlıştır. Doktorun burada çok sabırlı olması gerekir. Çünkü zehrin etkisi çoğunlukla 5- 10 saat sonra ortaya çıkar. İlk etapta ısırılan kişide baş dönmesi veya mide bulantısı olmayabilir. Bunun sebebi yan etkilerin geç ortaya çıkmasıdır. Eğer doktorlar bunu dikkate almazsa hasta ölür.

 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 20:55
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  2. Aref
  3. Muhammed Şibli

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