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İSLAM Arefe günü sabah ezanı kaçta okunuyor? 8 Temmuz diyanet sabah imsak vakti:
İSLAM

Arefe günü sabah ezanı kaçta okunuyor? 8 Temmuz diyanet sabah imsak vakti:

Sabah ezanı saat kaçta? Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? soruları arefe günü oruç tutacaklarca merak ediliyor. Namaz vakitleri, Diyanet tarafından açıklanmakta. 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban Bayramı namazı kılınacak. 8 Temmuz Cuma arafe günü olduğundan arefe günü oruç tutacaklarca sorgulanıyor. Diyanet namaz vakitleri il il namaz saatlerini açıklıyor. Sabah namazı vakti ne zaman başlıyor? Sabah namazı imsak kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:50:00 - 2022-07-07 16:52:51
Arefe günü sabah ezanı kaçta okunuyor? 8 Temmuz diyanet sabah imsak vakti:

Arefe günü oruç tutacaklar özellikle de imsak vakitleri ile sabah ezanı vaktini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve diğer illerimizde sabah ezanı saat kaçta okunuyor? sorusu Kurban Bayramı arefesinde oruca niyet etmek isteyenlerce merak ediliyor. İşte 8 Temmuz sabah ezanı vakti.

İstanbul imsak vakti

İstanbul’da imsak saati 03:35, güneş doğuş saati 05:33

Ankara sabah ezan vakti

Ankara’da imsak vakti 03:28, güneş doğuş saati05:20

İzmir sabah ezan vakti

İzmir’de imsak saati 04:00, güneş doğuş saati 05:48.

Konya sabah ezan vakti

İzmir’de imsak saati 03:42, güneş doğuş saati 05:28.

Antalya sabah ezan vakti

Antalya'da imsak saati 03:55, güneş doğuş saati 05:38. Diyanet il il ezan vakitleri için tıklayın

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