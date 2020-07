Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayı 22 Temmuz’da başladı ve 3 Ağustos’a kadar devam edecek. Zilhicce ayının 10. Günü Kurban Bayramı’dır. Allah Teala’ya amellerin en sevimli olduğu gün ve geceler, Zilhicce ayının ilk on günüdür. Zilhicce’nin her on gecesi Kadir Gecesine denktir. Peki arefe günü oruç tutulur mu? Zilhicce’nin 9. Günü oruç tutulur mu? Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü orucun sevabı? Arefe günü fazileti nedir?