Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü orucun sevabı

Arefe ne zaman, Kurban Bayramı ne zaman? 31 Temmuz Cuma günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramının arefesi 30 Temmuz’dur. Arefe, gecesi ve gündüzüyle birlikte pek çok fazilet barındırır. Bu itibarla arefe gününün ihyası konusunda özenli davranmak, ilahî feyz ve ihsanlara erişmenin vesilesidir. Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi, haram aylardan olan Zilhicce ayının 9. günüdür. Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir Arefe günü orucuyla ilgili olarak da Hz. Aişe r.anhâ annemiz şöyle bir hadis rivayet etmiştir:

Arefe günü orucun sevabı nedir?

Bir genç vardı, söze kulak verir dinlerdi. Zilhicce hilâlini görünce ertesi sabah oruç tutmaya başlardı. Gencin bu yaptığı Rasulullah s.a.v.’e ulaştı. Onu çağırdı ve:

– Seni oruç tutmaya sevk eden sebep nedir? diye sordu. Genç şöyle cevap verdi:

– Anam babam sana sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bu günler insanların hac ve ibadet için toplandıkları günler. Belki bu ibadetimle Allah Tealâ beni onların duaları arasına katar.

Rasul-i Ekrem s.a.v. cevaben buyurdu ki:

– “Bu günlerde tuttuğun her bir günlük oruca bin köleyi azat etme, bin deve kurban etme ve Allah yolunda cihad etmek üzere bin at verme sevabı vardır. Arefe günü olunca da iki bin köle azat etmek, iki bin deve kurban etmek ve iki bin at vermek sevabı ihsan edilir.” (Tenzîhü’l-Şerîa, 2/148)