Kurban Bayramı’na hazırlık sürecinde en çok merak edilen konulardan biri arefe günü yapılacak ibadetler oldu. 2026 yılında arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, arefe gecesi ise 25 Mayıs Pazartesi akşam ezanıyla birlikte başlayacak. Bu nedenle birçok kişi, arefe gününü ve arefe gecesini ibadetle geçirmek için kılınacak namazları, okunacak sureleri ve yapılacak duaları araştırıyor. Peki, arefe günü namazı nasıl kılınır?

Arefe günü ne zaman?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı günüdür. Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacaktır.

İslam’da geceler günlerden önce geldiği için arefe gecesi, 25 Mayıs Pazartesi günü akşam ezanıyla birlikte başlamış olacak. Bu nedenle arefe gecesini ibadetle geçirmek din büyüklerince tavsiye edilmektedir.

Arefe günü namazı nasıl kılınır?

Arefe günü kılınması tavsiye edilen nafile namazlarla ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu namazlardan biri, arefe günü öğlenle ikindi arasında dört rekât olarak kılınır.

Rivayete göre bu namazda her rekâtta bir Fâtiha Sûresi ve elli kere İhlâs Sûresi okunur. Namaz tamamlandıktan sonra kişi dua edebilir, istiğfar edebilir ve arefe gününü zikirle değerlendirebilir.

Arefe günü dört rekât namaz nasıl kılınır?

Arefe günü öğlenle ikindi arasında kılınan dört rekât nafile namaz şu şekilde eda edilir:

Önce niyet edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya.”

Ardından dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fâtiha Sûresi ve elli kere İhlâs Sûresi okunur. Namaz bitince dua edilir.

Arefe gecesi namazı nasıl kılınır?

Arefe gecesi için tavsiye edilen namaz ise beş selâmla on rekât olarak kılınır. Her rekâtta beş kere Kureyş Sûresi okunur.

Bu namaz, arefe gecesini ibadetle geçirmek isteyenlerin kılabileceği nafile namazlar arasında yer alır.

Arefe günü sekiz rekât namaz nasıl kılınır?

Arefe günü için aktarılan bir diğer nafile namaz ise sekiz rekât olarak kılınır. Bu namaz, dört rekât kılındıktan sonra selâm verilip aynı şekilde dört rekât daha kılınarak tamamlanır.

Her rekâtta bir Fâtiha, üçer kere Kadr, Zilzâl, Kâfirûn, Felak ve Nâs sûreleri okunur. Namaz tamamlandıktan sonra 33 kere istiğfar edilir. Ardından 100 kere şu zikir okunur:

“Sübhânallâhi ve bihamdihî”

Anlamı:

“Allâh’ı hamd ile tesbîh ederim.”

Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Arefe günü ve arefe gecesi namaz dışında Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek, istiğfar etmek, zikir çekmek ve salavat getirmekle değerlendirilebilir. Bu özel gün, bayrama manevi hazırlık yapmak isteyenler için önemli bir zaman dilimi olarak görülür.

Arefe günü namazıyla ilgili rivayet

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur:

“Her kim Arefe günü öğlenle ikindi arasında dört rekât kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, elli Kul huvellâhu ehad (İhlâs Sûresi) okursa, bu kişiye bir milyon hasene (sevap) yazılır. Kur’ân-ı Kerîm’deki her harfe mukābil cennette bir derecesi yükseltilir ki, her iki derece arası beş yüz senelik mesâfedir.

Allâh-u Te‘âlâ Kur’ân-ı Kerîm’deki her harfe mukābil yetmiş hûriyle evlendirir; her hûriyle birlikte inciden ve yâkuttan yapılma yetmiş bin sofra vardır ki, her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden yetmiş bin çeşit vardır.

Yemeklerin serinliği karın serinliği, tadı balın tadı, kokusu da misk kokusudur. O yemeklere ne ateş ne de demir (tencere) değmemiştir. (Yiyen kişi) son yediği yemeğin tadını ilk yediğinde hissettiği lezzet kadar hissedecektir.

Sonra onlara (bu namazı kılan kullara cennette) iki kanadı kırmızı yâkuttan ve gagası altından olup yetmiş bin kanadı bulunan büyü bir kuş gelir de işitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle: ‘Arefe ehline (o mübârek günü ibâdetle ve bu namazla geçirerek onun ehli olmayı hak etmiş kişilere) merhabâ.’ diye nidâ eder ve böylece o kuş o (namazı kıla)nlardan her bir adamın (yemek) çanağının içine düşer de, kanatlarından her bir kanadın altından yetmiş çeşit yemek çıkar. Sonra o kuş silkelenip uçar.

(Bu namazı dünyadayken kılmış olan kul) kabrine konulduğu zaman Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan her harfe mukābil kendisi için bir nur parlar ki (o nûrun kuvveti sayesinde) Ka‘be’nin etrâfında tavaf edenleri bile görür.

Ve netîcede kendisine cennet kapılarından bir kapı açılır. İşte tam o anda, gördüğü sevap ve ikrâm(lara bir an evvel kavuşma arzusun)dan dolayı: ‘Yâ Rabbi! Kıyâmeti çabuk kopar. Ey Rabbim! Kıyâmeti kāim eyle.’ demeye başlar.” (‘Abdülkādir el-Cîlânî, el-Ğunye, 2/60)

Arefe günü kılınacak diğer namazla ilgili rivayet

İbnü’l-Cevzî (Rahimehullâh)ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Her kim Arefe gününde dört rekât kılar ve her rekâtında 1 Fâtiha, 3’er kere de Kadr (İnnâ Enzelnâ), Zilzâl, Kâfirûn, Felak ve Nâs sûrelerini okursa, selâm verince aynı şekilde bir dört rekât daha kılarsa, (bu sekiz rekât) namazın ardından 33 kere istiğfâr edip sonra 100 kere de:

“Sübhânallâhi ve bihamdihî”

‘Allâh’ı hamd ile tesbîh ederim.’ derse, Allâh-u Te‘âlâ cennette o kişi için, yaş inciden bin tâne salkımlı ağaç diker ki salkımlarının adedini Allâh’tan başkası bilemez, o ağaçların meyveleri karpuz-kavun kadar, yaprakları da Rahmân’ın nûruyla cilâlanmış kıymetli kaftanlardır. O yapraklardan her birinin üzerine erkek veya kadın sahibi kimse onun adı yazılıdır.” (İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’n-Nûr fî fezâili’l-eyyâmi ve’ş-şühûr, sh:90-91)