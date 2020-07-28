Arefe günü köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında köprü ve yollar ücretli mi olacak?

Son dakika paylaşılan ve resmi gazetede yayınlanan bilgiye göre;

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Aynı şekilde, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.