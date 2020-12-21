Area Araştırma son seçim anketi sonucunu açıkladı
Area Araştırma, Aralık ayı seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Son anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Area Araştırma'nın Aralık 2020 tarihli “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" yayınlandı.
Katılımcılara seçimler ve gündeme dair sorular soruldu.
Vatandaşlara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Ankette 20'nin üzerinde bir kararsız seçmen olduğu gözlendi.
Kararsızlar dağıtıldığında
AK PARTİ: 39,3
CHP: 22,4
İYİ PARTİ: 11,1
MHP: 10,5
HDP: 10,4
DEVA PARTİSİ: 3,1
SAADET PARTİSİ: 1
GELECEK PARTİSİ: 0,7
DİĞER: 1,3
İşte oy oranları (Toplam oylar üzerinden)
AK PARTİ: 30,2
CHP: 17,2
İYİ PARTİ: 8,5
MHP: 8,1
HDP: 8
DEVA PARTİSİ: 2,4
SAADET PARTİSİ: 0,8
GELECEK PARTİSİ: 0,6
DİĞER: 1
KARARSIZLAR: 23,2
Erken genel seçime ihtiyaç olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 46 oldu. Erken seçime "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 50.
"Sizce, Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye / partilere ihtiyacı var mıdır?" sorusuna katılımcıların yüzde 43.9'u "evet" derken, yüzde 52.6'sı "hayır" yanıtını verdi.
Diğer araştırma şirketleri
İstanbul Ekonomi Araştırma