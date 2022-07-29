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Yerel Ardiye yangını kısa sürede söndürüldü
Yerel

Ardiye yangını kısa sürede söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin yanındaki ardiyede yangın çıktı, alevler büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 19:25:00 -
Ardiye yangını kısa sürede söndürüldü

Yangın, Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ege Caddesi üzerinde B.F.’ye ait bir binanın yan tarafında bulunan ardiyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 1112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, ardiye ölümünde maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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