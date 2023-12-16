Arda’ya yapılan seks teklifi bir gerçeği ortaya çıkardı! Avrupa’da ‘AHLAK’ ayaklar altında
Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler hayranlarına imza verirken bir hayranı kendisiyle birlikte olmasını isteyince Arda Güler şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kızın sokak ortasında onlarca kişinin arasında utanmadan yaptığı bu ahlaksız teklif Avrupa’da ahlakın ayaklar altına düştüğünün sadece küçük bir örneği.
Avrupa'da ülkeyi yönetenler; hala, kapitalist ve modernist sistemin, ahlak dışı tuzaklarından genç nesilleri koruyacak bir “ahlak ve kültür politikası” oluşturamamanın çaresizliğini yaşamaktadır. Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler hayranlarına imza verirken karşılaştığı bir soru bunu açıkça ortaya koyuyor.
Kadın hayranına imza verdiği sırada “Do you f..k me” (Benimle birlikte olur musun?) teklifi karşısında kısa süreli şok yaşayan Arda, teklifi Gülerek reddetti.
Yaşam
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