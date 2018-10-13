Arda'nın kafa attığı Berkay'dan açıklama

Şarkıcı Berkay, Türkiye gündemine oturan kavgayla ilgili suskunluğunu bozdu. Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten şarkıcı "Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, cezasını çekecektir" dedi.

İşte şarkıcı Berkay'ın yaptığı açıklama;

Arda Turan'ın Kafa Attığı Berkay'dan Zehir Zemberek Açıklama" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/arda-turanin-kafa-attigi-berkaydan-zehir-zemberek-aciklama-81913f.jpg" alt=""/>

"Değerli basın mensubu dostlarım öncelikle üç gündür burada beklediğiniz için her birinize sevgilerimi ve saygılarımı sunmak istiyorum.

Yaşanan bu süreçte önemli olan Berkay ve Arda eğil; biri anne diğeri inşallah anne olmak üzere olan iki kadının maruz kaldığı hassa , kırıcı ve üzücü durumdur.

Bu nedenle ilk olarak karşı tarafın yapamadığını yapıp eşimden ve Aslıhan Turan'dan özür dilerim."