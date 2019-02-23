Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy’a tebrik telgrafı gönderdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.