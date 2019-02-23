Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy’a tebrik telgrafı gönderdi.23 Şubat 2019 Cumartesi 13:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy’a tebrik telgrafı gönderdi.
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