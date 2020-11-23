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Aktüel Ardahan'dan Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür
Aktüel

Ardahan'dan Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:53:19 -
Ardahan'dan Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür

ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Sağlık Bakanlığının desteğiyle Ardahan Belediyesine cenaze aracı verildiğini bildirdi.

Demir, Ardahan Belediyesi önünde düzenlenen programda, Sağlık Bakanlığınca kendilerine tahsis edilen cenaze aracını tanıttı.

Belediye olarak cenaze aracı sıkıntısı çektiklerini dile getiren Demir, söz konusu sorununun giderilmesinin önemine işaret etti.

Aracın tahsisinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "Bizde cenaze aracı yoktu. Söz konusu aracın belediyemize kazandırılmasında Sağlık Bakanlığına ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'a teşekkür ediyorum. Bugün artık cenaze aracımız var. Bu alandaki hizmetimizden bundan sonra kimsenin mağdur olmaması için çalışacağız."

Demir, ihtiyaç duydukları ikinci cenaze aracı için ise hayırseverlerden destek istedi.

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