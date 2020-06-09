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Aktüel

Ardahan'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:10:32 -
Ardahan'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A, E.Ö. ve Y.B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Y.A. ile E.Ö. tutuklandı. Y.B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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