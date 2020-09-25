  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ardahan'daki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin başsavcılıktan açıklama:
Aktüel

Ardahan'daki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin başsavcılıktan açıklama:

"Mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Yine bu tedbir kararlarının ihlali nedeniyle şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:57:10 -
Ardahan'daki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin başsavcılıktan açıklama:

ARDAHAN (AA) - Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan kentteki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin, mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedildiğini ve bu tedbir kararlarının ihlali nedeniyle şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün basında adı geçen S.Ü'nün boşandığı eşiyle ilgili şikayetlerine dair 2011 ile 2020 yılları arasında 18 ayrı soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili soruşturmaların etkin şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu soruşturmalardan dördünde şüphelinin mağdur ve ailesine yönelik gerçekleştirdiği tehdit, hakaret, yakarak mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından şüphelinin cezalandırılması istemiyle kamu davası açılırken, bir soruşturma da uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Diğer 15 dosyada ise delil yetersizliği sebebiyle takipsizlik kararı verilmekle birlikte 2020 yılında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından ötürü başlatılan üç soruşturma ise halen derdest durumdadır. Şüpheli bu süreçte kayın biraderine yönelik mala zarar verme eyleminden dolayı 2 ay süresince tutuklu kalmıştır. Mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 6284 sayılı kanun uyarınca aşamalarda 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Yine bu tedbir kararlarının ihlali nedeni ile şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulanmıştır."

Açıklamada, ayrıca haberlere yansıyan bir kısım iddiaların yıllar öncesine ait olduğu, ileri sürülen yeni iddiaların da açılan soruşturma kapsamında titizlikle araştırıldığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar
Medya

‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar

FOX TV’de ekranlara gelen ‘Mucize Doktor’ adlı dizide karısını aldatan koca üzerinden ‘aldatmak’ meşru bir şeymiş gibi gösterildi. Dizide ah..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı