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Ardahan'da yatılı okulda feci olay! 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Kaldığı yatılı okulda üzerine dolap düştüğü belirtilen öğrenci öldü.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:07
Ardahan'da yatılı okulda feci olay! 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Karagöl Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde Kazımkarabekir Yatılı Bölge  Ortaokulunun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi Zerrin Koç (10), akşam  odasında arkadaşları ile oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için  kullandıkları dolap düştü.

Yaralanan Koç, görevlilerin haber vermesi sonucu ambulans ile Ardahan  Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.

Olayın ardından Ardahan Vali Yardımcısı  Salih Kalkan, İl Milli Eğitim  Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve Koç'un yakınları  hastaneye gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı  açıklamada, Koç'un üzerine dolap düştüğü için hayatını kaybettiğini belirterek,  "İlk aldığımız bilgi arkadaşları ile oynarken kaldığı odada kullandığı dolap  üzerine düşüyor. Dolabın altında kalan küçük kızımız yaralanıyor ve kaldırıldığı  hastanede hayatını kaybediyor. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı, idari  yönden de soruşturma başlatacağız." dedi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:07
  1. Ardahan
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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