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Aktüel Ardahan'da sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden zanlı tutuklandı
Aktüel

Ardahan'da sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:35:49 -
Ardahan'da sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden zanlı tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde sosyal medyadan kamu görevlilerine hakarette bulunan kişi tutuklandı.

Sosyal medya hesabından Göle ilçesindeki devlet yetkilileri ile emniyet ve kamu çalışanlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen S.K. hakkında Göle Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da gözaltına alınarak ilçeye getirilen S.K, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.K, "sosyal medya üzerinden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek", "yargı ve emniyet mensuplarına, mülki idare amirlerine aleni hakaret etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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